Сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на COVID-19

Звезда юмористических телепрограмм Анатолий Трушкин попал в больницу. У 78-летнего сатирика подозревают коронавирус. У юмориста поднялась высокая температура и начался кашель, после чего он сразу обратился к медикам.
Трушкин уже сдал тесты на COVID-19, они будут готовы в течение ближайших дней. Сам сатирик пока не знает, где мог подцепить инфекцию, ведь он практически не выходил из дома и соблюдал самоизоляцию. Сейчас Трушкин в сознании. Медики наблюдают за его состоянием,
Ранее NEWS.ru писал, что у актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус. Она почувствовала себя плохо, и с высокой температурой её увезли в больницу. Сейчас Васильева находится дома. Неизвестно, госпитализируют ли её.
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