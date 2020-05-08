Сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на COVID-19

https://static.news.ru/photo/50feb2f2-91f1-11ea-be37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезда юмористических телепрограмм Анатолий Трушкин попал в больницу. У 78-летнего сатирика подозревают коронавирус. У юмориста поднялась высокая температура и начался кашель, после чего он сразу обратился к медикам.

Трушкин уже сдал тесты на COVID-19, они будут готовы в течение ближайших дней. Сам сатирик пока не знает, где мог подцепить инфекцию, ведь он практически не выходил из дома и соблюдал самоизоляцию. Сейчас Трушкин в сознании. Медики наблюдают за его состоянием, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что у актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус. Она почувствовала себя плохо, и с высокой температурой её увезли в больницу. Сейчас Васильева находится дома. Неизвестно, госпитализируют ли её.