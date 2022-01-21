Горняков с шахты «Комсомолец» вывели на поверхность

Горняки с шахты «Комсомолец» в Кузбассе подняты на поверхность, однако сама шахта на данный момент не возобновила работу, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. В забое находились 56 человек. Их решили срочно эвакуировать из-за проблем с вентиляцией.

Всех работников вывели. Шахта пока не работает, — рассказал собеседник.

Шахта в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области приостановила работу из-за сбоя вентилятора главного проветривания. Под землёй на момент инцидента находились 56 рабочих. Экстренная эвакуация работников была начата из-за опасений, что горняки могут задохнуться при работе на глубине.

После взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, который произошёл 25 ноября и унёс жизни 52 человек — 46 горняков и шесть спасателей, работавших на месте ЧП, на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.