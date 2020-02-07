https://static.news.ru/photo/ff7c57b4-4947-11ea-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angela to Roxel/imagebroker.com

Полковник Турки аль-Малики, официальный представитель представитель воюющей в Йемене арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, сообщил, что погибли трое из шести находившихся на борту судна египтян.

Полковник возлагает вину за произошедшее на мятежников из движения «Ансар Аллах» (хуситов). По его мнению, это они установили морские мины, которые представляют опасность для судоходства и для торговли на юге Красного моря в целом, передаёт SAP.

По словам аль-Малики, на данный момент уже уничтожено 137 морских мин в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Как писал NEWS.ru ранее, хуситские повстанцы Йемена приготовились нанести ракетный удар по объектам крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Хуситы выбрали целью завод в городе Джизане на побережье Красного моря, два аэропорта и саудовскую военную базу Хамис Мушаит, не обозначая дат атаки.