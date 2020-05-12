Россиянка пыталась покончить с собой в Турции

В Турции гражданка России попыталась покончить с собой из-за семейных проблем. Инцидент произошёл в районе курортного города Аланья провинции Анталия.
О случившемся в экстренные службы сообщили родственники 31-летней женщины. Россиянку госпитализировали, врачи оценивают её состояние как стабильное. Местная жандармерия проводит проверку и выясняет причины, по которым пострадавшая решила свести счёты с жизнью,
Как писал NEWS.ru, совершавшие попытки суицида люди меньше страдают от телесного дискомфорта и болевых ощущений, чем их ровесники. Учёные американского Университета Талсы считают, что они способны дольше задерживать дыхание и держать руку в ледяной воде, а также с трудом определяют собственный пульс.
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