Россиянин расстрелял полицейских в Курганской области

В Курганской области вооружённый местный житель напал на двоих сотрудников полиции. Один из них погиб, второй ранен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Преступление было совершено в ночь на 8 января. Сотрудников МВД, сидевших в служебном автомобиле, который был припаркован неподалёку от отдела полиции, обстрелял из охотничьего карабина 44-летний мужчина. Один полицейский скончался на месте от полученных ранений, а второй доставлен в больницу с телесными повреждениями. Нападавший был ликвидирован при задержании.

СКР возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). На месте происшествия проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств нападения.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина 1995 года рождения обстрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой, сотрудников ДПС. В результате двое полицейских получили ранения. Нападавший был ранен ответным огнём и доставлен в больницу. В СКР заявили, что нападение было совершено без какой-либо причины.