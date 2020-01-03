https://static.news.ru/photo/26ef5d8e-3050-11ea-a29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIAofGeorgia/facebook.com

В воскресенье, 5 января, на территории Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте Гудаури погиб гражданин России. Турист скончался на месте.

Местные спасатели не могли найти тело россиянина в течение суток. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы МВД Грузии. По словам сотрудников ведомства, турист погиб ещё в воскресенье, однако найти его тело удалось лишь в понедельник.

Тело гражданина России уже доставлено на экспертизу. Полиция расследует случившееся по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правонарушение может караться ограничением свободы на срок до пяти лет, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что сход лавины в Альпах унёс жизнь военнослужащего французской армии. Погибший катался на лыжах с коллегой на высоте почти 2400 м.

Инцидент произошёл в департаменте Изер. Родственники военных заявили жандармам об их пропаже, после того как они перестали выходить на связь.