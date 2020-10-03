Россиянин избил и ограбил отказавшегося надевать маску мужчину

https://static.news.ru/photo/253a19ba-065c-11eb-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель посёлка Агинское Забайкальского края избил мужчину, отказавшегося надевать маску по его требованию.

Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на краевое управление МВД. По его данным, инцидент начался на автостанции. Мужчина нанёс пострадавшему несколько ударов, после чего ограбил его — забрал телефон и семь тысяч рублей.

Спустя некоторое время нападавший был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 37-летний мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мужчина, который в зеленогорском магазине ударил женщину и угрожал ей пистолетом, выдвинул свою версию полученных ею травм. Он предположил, что жительницу Санкт-Петербурга избивает муж или любовник.