Россиянин избил и ограбил отказавшегося надевать маску мужчину

Житель посёлка Агинское Забайкальского края избил мужчину, отказавшегося надевать маску по его требованию.
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Спустя некоторое время нападавший был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 37-летний мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мужчина, который в зеленогорском магазине ударил женщину и угрожал ей пистолетом, выдвинул свою версию полученных ею травм. Он предположил, что жительницу Санкт-Петербурга избивает муж или любовник.
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