16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Россияне опубликовали видео из горящего турецкого Мармариса

01:04, 30 июля 2021
Россияне опубликовали видео из горящего турецкого Мармариса Фото: Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российские туристы опубликовали в соцсетях видео пожара в городе Мармарис. На данный момент населённый пункт оказался в кольце пламени, о чём сообщают подписчики.

Там находится на отдыхе значительная часть россиян.

Город охватило огнём, свет погас. Турки садятся в машины и валят, — комментирует ситуацию со стихией одна из путешественниц.

Город оцеплен, пишет россиянка, уехать могут далеко не все, происходящее напоминает сюжет фантастического фильма. Женщина добавляет, что некоторые отели сгорели дотла. Туристы собрали чемоданы и ринулись в бухту в надежде уплыть на пароме.

Ранее сообщалось, что власти турецкого курорта Мармарис начали эвакуацию отелей из-за бушующих лесных пожаров. Отдыхающие не останутся без крыши над головой, пообещали власти.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео