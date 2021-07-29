Россияне опубликовали видео из горящего турецкого Мармариса

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Российские туристы опубликовали в соцсетях видео пожара в городе Мармарис. На данный момент населённый пункт оказался в кольце пламени, о чём сообщают подписчики.

Там находится на отдыхе значительная часть россиян.

Город охватило огнём, свет погас. Турки садятся в машины и валят, — комментирует ситуацию со стихией одна из путешественниц.

Город оцеплен, пишет россиянка, уехать могут далеко не все, происходящее напоминает сюжет фантастического фильма. Женщина добавляет, что некоторые отели сгорели дотла. Туристы собрали чемоданы и ринулись в бухту в надежде уплыть на пароме.

Ранее сообщалось, что власти турецкого курорта Мармарис начали эвакуацию отелей из-за бушующих лесных пожаров. Отдыхающие не останутся без крыши над головой, пообещали власти.