Российский велосипедист убил другого из-за неаккуратной езды

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В Башкирии несовершеннолетний велосипедист убил другого за неаккуратную езду.

В Салавате 16-летний подросток во время катания несколько раз задел отдыхавшего от езды 15-летнего школьника. Между ними завязался конфликт, а после началась драка. Задетый школьник нанёс несколько ударов оппоненту по голове, а после того как тот упал, начал добивать его. Потерпевший потерял сознание, а по пути в больницу скончался, передаёт Lenta.ru.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Москве 16-летний подросток зарезал и расчленил сверстницу, после чего сбросил ее останки в коллектор. Молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение. В полицию о пропаже выпускницы средней школы Кристины обратилась её мать, преподаватель спортивной школы «Чертаново». Она рассказала, что девушка ушла из дома и не вернулась. По итогам розыска был задержан ученик 10-го класса Кирилл. Он рассказал, что в день пропажи Кристины поссорился с ней в своём доме по улице Большая Филёвская. В ходе выяснения отношений школьник нанёс девушке смертельное ножевое ранение, писал NEWS.ru.