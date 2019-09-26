https://static.news.ru/photo/42786d58-e03b-11e9-91ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinussen/REUTERS

Российский траулер «Бухта Наездник» затонул в порту норвежского города Тромсё после пожара. Судно горело около суток.

Над водой виден лишь правый борт, заметно задымление. На месте ЧП работает катер с водяной пушкой. По словам местных властей, существует угроза загрязнения воды дизельным топливом, передаёт телеканал NRK .

Управление портовой службы и береговая охрана работают на месте из-за возможной угрозы взрыва, — добавил представитель полиции Уле Сэверуд.

Судно «Бухта Наездник» загорелось 25 сентября текущего года. Спасатели перевезли на берег весь экипаж — 29 человек. Местная полиция эвакуировала всех людей, проживающих менее чем в 300 метрах от места ЧП.

Ранее News.ru сообщал, что 12 человек пропали без вести после инцидента в Бенгальском заливе. Там затонуло судно Hira Parbat-8, перевозившее уголь.