Российский танкер столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

https://static.news.ru/photo/b0ef74ca-8bca-11eb-8d08-96000091f725_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Танкер Балтийского флота РФ и шедший под флагом Барбадоса сухогруз столкнулись в Суэцком заливе, в результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошёл 23 марта в 08:03 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на Балтфлот. Экипаж сухогруза Ark Royal нарушил международные правила судоходства, судно навалилось на кормовую часть танкера «Кола».

Разлива топлива удалось избежать. Танкер не нуждается в помощи, он продолжил следовать прежним курсом. Капитан сухогруза признал свою вину в столкновении, российская сторона заявила в его отношении морской протест.

Ранее NEWS.ru писал, что у берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin, экипаж которого состоял из 12 человек. Из них были спасены шестеро, включая одного гражданина России. Предполагается, что причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия. Инцидент произошёл у берегов района Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики. Судно следовало из Грузии в Болгарию под флагом Палау.