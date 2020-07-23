Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик

Истребитель ВВС РФ Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон» у границы России в Чёрном море.
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. По его данным, российский самолёт из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа приблизился к американскому на безопасное расстояние и идентифицировал его.
23 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, — говорится в сообщении.
После того как американский самолёт-разведчик развернулся от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полёт истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ допущено не было,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США, если Белый дом примет их на вооружение, рассказал главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Американский лидер назвал разработку «супер-пупер»-технологией. Во время испытаний ракета развила скорость, в 17 раз превышающую звуковую.
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