Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик

https://static.news.ru/photo/d4d630be-cd0b-11ea-84cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Истребитель ВВС РФ Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон» у границы России в Чёрном море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. По его данным, российский самолёт из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа приблизился к американскому на безопасное расстояние и идентифицировал его.

23 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, — говорится в сообщении.

После того как американский самолёт-разведчик развернулся от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полёт истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ допущено не было, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США, если Белый дом примет их на вооружение, рассказал главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Американский лидер назвал разработку «супер-пупер»-технологией. Во время испытаний ракета развила скорость, в 17 раз превышающую звуковую.