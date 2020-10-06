Роспотребнадзор проверил пробы воды и воздуха после инцидента на линейке

https://static.news.ru/photo/8490f9b8-07d5-11eb-a07b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Николаенков/РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора не выявили отклонений в пробах воды и воздуха, взятых в Великолукской школе № 7 в Псковской области, где 5 октября были госпитализированы 14 детей после массовой потери сознания на линейке.

На сегодня пробы воды и воздуха, взятые в школе № 7 в Великих Луках, соответствуют санитарным нормам. Также были взяты на анализ пробы почвы, их результаты будут вскоре получены, — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА Новости.

Тринадцать великолукских школьников почувствовали недомогание во время торжественной линейки. Все дети были разных возрастов и из разных классов, их отправили в больницы города. 6 октября на слабость, головокружение и потемнение в глазах пожаловался ещё один ученик этой же школы.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что госпитализированные школьники не находились под воздействием наркотиков.