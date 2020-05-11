Родственники забрали всех постояльцев сгоревшего хосписа в Красногорске

https://static.news.ru/photo/3796c580-93b7-11ea-b4ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: krasnogorsk-adm.ru

Все жители дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, устроены в семьи родных. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на главу муниципалитета Эльмиру Хаймурзину.

Она отметила, что задача администрации была оказать помощь попавшим в беду старикам.

12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники, — цитирует Хаймурзину «Интерфакс».

По её словам, из соседнего с хосписом дома эвакуировали ещё 24 человека. Из них к родственникам не устроены только пятеро человек. Все они сейчас размещены в санатории «Отдых» в Жуковском. Семьи об их местонахождении оповещены.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске произошёл в ночь на понедельник. Здание использовалось как хоспис. Жертвами трагедии стали девять человек, а всего в помещении находились 29 человек. При этом, как отметили в администрации, по документам дом является частным и не зарегистрирован как хоспис.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура проконтролирует расследование пожара в хосписе Красногорска.