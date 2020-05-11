Родственники забрали всех постояльцев сгоревшего хосписа в Красногорске

Все жители дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, устроены в семьи родных. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на главу муниципалитета Эльмиру Хаймурзину.
Она отметила, что задача администрации была оказать помощь попавшим в беду старикам.
12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники, — цитирует Хаймурзину «Интерфакс».
По её словам, из соседнего с хосписом дома эвакуировали ещё 24 человека. Из них к родственникам не устроены только пятеро человек. Все они сейчас размещены в санатории «Отдых» в Жуковском. Семьи об их местонахождении оповещены.
Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске произошёл в ночь на понедельник. Здание использовалось как хоспис. Жертвами трагедии стали девять человек, а всего в помещении находились 29 человек. При этом, как отметили в администрации, по документам дом является частным и не зарегистрирован как хоспис.
Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура проконтролирует расследование пожара в хосписе Красногорска.