Репетитор украл ребёнка в Москве

https://static.news.ru/photo/5d77b188-9a5f-11eb-891a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении ребёнка в Москве. Уроженец Казахстана, действуя обманным путём, усадил к себе в машину 13-летнего подростка и вывез его в неизвестном направлении.

Задержали похитителя ребёнка 10 апреля, сообщила URA.RU представитель СУ СКР по Москве Юлия Иванова. Вместе с ребёнком из квартиры пропали 3 млн рублей.

Позже выяснилось, что мальчик в этот день приходил в школу, но в само здание не заходил. К тому же он перевёл через планшет отца 100 тысяч рублей. В Москве деньги были обналичены.

Ребёнка нашли в Екатеринбурге, его похитителя задержали на трассе Пермь — Екатеринбург. Он оказался репетитором мальчика. Мужчина взят под стражу, мальчик задержан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Перми мужчина на глазах у прохожих силой затолкал девушку в багажник автомобиля и увёз в неизвестном направлении. Видео происшествия появилось в соцсетях.