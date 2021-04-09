Репетитор украл ребёнка в Москве

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении ребёнка в Москве. Уроженец Казахстана, действуя обманным путём, усадил к себе в машину 13-летнего подростка и вывез его в неизвестном направлении.
Задержали похитителя ребёнка 10 апреля,
Позже выяснилось, что мальчик в этот день приходил в школу, но в само здание не заходил. К тому же он перевёл через планшет отца 100 тысяч рублей. В Москве деньги были обналичены.
Ребёнка нашли в Екатеринбурге, его похитителя задержали на трассе Пермь — Екатеринбург. Он оказался репетитором мальчика. Мужчина взят под стражу, мальчик задержан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Перми мужчина на глазах у прохожих силой затолкал девушку в багажник автомобиля и увёз в неизвестном направлении. Видео происшествия появилось в соцсетях.