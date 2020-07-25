Ребёнок упал из окна седьмого этажа дома на Урале и выжил

https://static.news.ru/photo/2b2b311c-cf0f-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Pablo Serrano/pexels.com

Пятилетний мальчик в Магнитогорске выпал из окна квартиры на седьмом этаже и выжил. В настоящее время он находится в больнице. Об этом журналистам сообщили представители по делам несовершеннолетних горадминистрации.

По имеющимся сведениям, мальчик был в квартире с родителями, дедушкой и старшими братьями. Однако взрослые в момент инцидента были в соседних комнатах. Родители собирали мебель, а дедушка отдыхал. Окно открыли, чтобы проветрить помещение. Мальчик залез на подоконник и выпал.

Скорой помощью ребёнка доставили в больницу с сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, многочисленными ушибами и ссадинами. Ребёнок находится в реанимации, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что семья считается благополучной, в поле зрения полиции она не попадала, соседи характеризуют её положительно.

Как ранее передавал NEWS.ru, умер вокалист панк-группы из Санкт-Петербурга «Синдром восьмиклассника» Альберт Галимзянов. Согласно предварительным данным, утром 19 июля он выпал из окна дома на Варшавской улице.