Ребёнок с расстройством психики умер на морозе в Саратовской области

Прокуратура города Вольска Саратовской области проводит проверку по факту гибели шестилетнего мальчика, которого в одном нижнем белье нашли замёрзшим на дороге недалеко от дома.
На одной из улиц Вольска водитель фургона для развозки хлеба обнаружил на дороге ребёнка в нижнем белье. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов недалеко от места его обнаружения, — говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Саратовской области.
Прокуратура организовала проверку обстоятельств произошедшего, изъяты записи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы.
Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям родителей мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входил контроль за условиями жизни его семьи.
Как писал NEWS.ru, днём ранее в Вольске двое братьев 6 и 11 лет утонули, провалившись под лёд во время прогулки по берегу Волги. Пятеро детей гуляли в районе Набережной имени Злобина. Сначала под лёд провалился шестилетний мальчик, а затем и пытавшийся ему помочь старший брат. Следователем СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудники областной службы спасения обследуют водоём в поисках тел детей. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.