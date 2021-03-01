Ребёнок с расстройством психики умер на морозе в Саратовской области

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Уполномоченный по правам человека в Москве Ольга Ярославская рассказала о самочувствии детей, пострадавших при обрыве аттракциона на востоке столицы. ЧП произошло в торговом центре «Парковик» в районе Перово.

Пострадал один ребёнок, который набил шишку, ещё двое отделались царапинами. Медики оказали помощь шестилетней девочке и двум мальчикам четырёх и семи лет. Дети, которые там находились, их жизни и здоровью...