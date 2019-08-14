Ребёнок погиб и двое взрослых пострадали в ДТП в Приморье в результате столкновения иномарки с двумя машинами. Водитель автомобиля Toyota Corolla — 36-летняя женщина ехала из Владивостока в направлении Хабаровска.
В какой-то момент женщина вывела своё авто на полосу встречного движения. Там е машина столкнулась с Toyota Hiace, после чего автомобиль женщин влетел под КамАЗ, сообщает
В результате ДТП погиб восьмилетний мальчик. Он сидел на заднем пассажирском сидении и был пристёгнут ремнём безопасности. Второй пассажир и водитель госпитализированы в реанимацию местной больницы.
ГИБДД отмечает что в момент ДТП на участке дороги было темно, шёл дождь, асфальт был мокрым.
Ранее News.ru сообщал, что массовая авария затруднила движениена Симферопольском шоссе в Подмосковье. Там столкнулись сразу пять автомобилей.