https://static.news.ru/photo/f7dc5f46-bf12-11e9-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Loook Press

Ребёнок погиб и двое взрослых пострадали в ДТП в Приморье в результате столкновения иномарки с двумя машинами. Водитель автомобиля Toyota Corolla — 36-летняя женщина ехала из Владивостока в направлении Хабаровска.

В какой-то момент женщина вывела своё авто на полосу встречного движения. Там е машина столкнулась с Toyota Hiace, после чего автомобиль женщин влетел под КамАЗ, сообщает региональное МВД .

В результате ДТП погиб восьмилетний мальчик. Он сидел на заднем пассажирском сидении и был пристёгнут ремнём безопасности. Второй пассажир и водитель госпитализированы в реанимацию местной больницы.

ГИБДД отмечает что в момент ДТП на участке дороги было темно, шёл дождь, асфальт был мокрым.

Ранее News.ru сообщал, что массовая авария затруднила движениена Симферопольском шоссе в Подмосковье. Там столкнулись сразу пять автомобилей.