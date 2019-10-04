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В торговом центре «Пятая авеню» в Горячем ключе мальчика закрыли в ячейке для хранения.

Сотрудники ТЦ сначала попытались подобрать ключ к камере хранения, но им не удалось этого сделать, передаёт РЕН ТВ .

На помощь пришёл один из покупателей, который сломал замок и выпустил ребёнка. Сколько времени мальчик провёл в ячейке, не известно.

Ранее News.ru писал, что в Москве произошла автомобильная авария, после которой пострадавшего ребёнка пришлось доставить в больницу на вертолёте.