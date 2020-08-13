Расследовавший расстрел царской семьи прокурор умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/daad6082-dd70-11ea-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скончался советник Генпрокуратуры Олег Анкудинов. Прокурор умер в возрасте 72 лет от последствий коронавирусной инфекции в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщает MK.RU, Анкудинов занимался расследованием уголовного дела о расстреле царской семьи. На протяжении десяти лет он возглавлял Главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры. В 2018 году, отметив 70-летний юбилей, он стал советником ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи, убитой в ночь на 17 июля 1918 года. Трупы позже увезли за город. Экспертиза проводилась по запросу Следственного комитета РФ, взявшегося за это дело.

В исследовании принимала участие группа историков-источниковедов. Было проанализировано более двух тысяч исторических данных, в том числе и из зарубежных архивов, включая фото и даже аудиозаписи. Благодаря комплексному анализу удалось восстановить довольно полно картину того, что происходило в дни, непосредственно предшествовавшие гибели царской семьи, и после расстрела.

Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.