Пятеро полицейских задержаны в Твери по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Сотрудники полиции из корыстной или иной личной заинтересованности под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции, превысив свои должностные полномочия, совершили фальсификацию результатов оперативно-разыскных и проверочных мероприятий, — говорится в сообщении.
В результате, задержанные завладели алкогольной продукцией на сумму более 700 тыс. рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Северной Осетии сотрудниками органов правопорядка была разоблачена банда мошенников, которая торговала удостоверениями о гражданстве СССР, с помощью которых можно было «освободиться от налогов». За «госпошлину» просили 300 рублей, в общей сложности обманутыми оказались примерно тысяча человек.
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