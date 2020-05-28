https://static.news.ru/photo/5f1f0f0a-a0f9-11ea-807f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятеро полицейских задержаны в Твери по подозрению в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Тверской области. По её данным, задержанные фальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции в отношении двух местных жителей «из корыстной или иной личной заинтересованности».

Сотрудники полиции из корыстной или иной личной заинтересованности под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции, превысив свои должностные полномочия, совершили фальсификацию результатов оперативно-разыскных и проверочных мероприятий, — говорится в сообщении.

В результате, задержанные завладели алкогольной продукцией на сумму более 700 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Северной Осетии сотрудниками органов правопорядка была разоблачена банда мошенников, которая торговала удостоверениями о гражданстве СССР, с помощью которых можно было «освободиться от налогов». За «госпошлину» просили 300 рублей, в общей сложности обманутыми оказались примерно тысяча человек.