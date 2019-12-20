Грузинские полицейские задержали пять человек, подозреваемых в нападении на сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Они стали фигурантами дела о попытке умышленного убийства.
Один из них обвиняется в непосредственной попытке убийства Цотне Гамсахурдии. Он затеял перепалку с сыном экс-президента и нанёс последнему несколько ранений острым предметом, после чего убежал,
Остальные четверо понесут ответственность за сокрытие информации о преступлении, им грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдия находится в тяжёлом состоянии после того, как в одном из районов Тбилиси неизвестные ранили его в область груди. Мужчине провели две операции, вторая продолжалась семь часов.
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