https://static.news.ru/photo/abf82730-237c-11ea-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Грузинские полицейские задержали пять человек, подозреваемых в нападении на сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Они стали фигурантами дела о попытке умышленного убийства.

Один из них обвиняется в непосредственной попытке убийства Цотне Гамсахурдии. Он затеял перепалку с сыном экс-президента и нанёс последнему несколько ранений острым предметом, после чего убежал, сообщает ТАСС.

Остальные четверо понесут ответственность за сокрытие информации о преступлении, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдия находится в тяжёлом состоянии после того, как в одном из районов Тбилиси неизвестные ранили его в область груди. Мужчине провели две операции, вторая продолжалась семь часов.