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Пять человек погибли в результате пожара в Костромской области

СУ СК РФ: заведено уголовное дело после гибели людей при пожаре в Костромской области
06:41, 09 января 2022
Пять человек погибли в результате пожара в Костромской области Фото: 50.mchs.gov.ru
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До пяти человек возросло число погибших при пожаре в частном доме в городе Шарья в Костромской области. В числе погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела 5 человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 9 лет, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 9 января, в частном доме на улице Белозеровской. Огонь охватил деревянную постройку по всей площади. Сообщалось, что в доме находились четверо взрослых и двое детей.

В тушении пожара участвовали 302 человека и 13 единиц техники.

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