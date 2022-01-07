Пять человек погибли в результате пожара в Костромской области

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По меньшей мере один человек погиб в результате пожара в частном жилом доме в Костромской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.

Инцидент произошёл в города Шарья. Горел деревянный дом на улице Белозёрская. На момент пожара, по предварительным данным, в доме находились шесть человек: четверо взрослых и двое детей, — рассказал собеседник...