Пять человек погибли в результате пожара в Костромской области
СУ СК РФ: заведено уголовное дело после гибели людей при пожаре в Костромской области
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:41, 09 января 2022
Фото: 50.mchs.gov.ru
Читайте нас в Google Новости
До пяти человек возросло число погибших при пожаре в частном доме в городе Шарья в Костромской области. В числе погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.
В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела 5 человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 9 лет, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее сообщалось об одной погибшей женщине.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 9 января, в частном доме на улице Белозеровской. Огонь охватил деревянную постройку по всей площади. Сообщалось, что в доме находились четверо взрослых и двое детей.
В тушении пожара участвовали 302 человека и 13 единиц техники.