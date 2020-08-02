Пять человек пострадали в опрокинувшемся автобусе на Сахалине

https://static.news.ru/photo/0833234a-d545-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим из Углегорска в Южно-Сахалинск. Всего в автобусе было 26 пассажиров.

Машина перевернулась на трассе, в результате пострадали пять человек. Их обследуют в больнице. По предварительным данным, пассажиры отделались лёгкими и средней степени травмами, тяжелораненых нет, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Севастополе столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили 14 человек.