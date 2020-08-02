Пять человек пострадали в опрокинувшемся автобусе на Сахалине

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим из Углегорска в Южно-Сахалинск. Всего в автобусе было 26 пассажиров.
Машина перевернулась на трассе, в результате пострадали пять человек. Их обследуют в больнице. По предварительным данным, пассажиры отделались лёгкими и средней степени травмами, тяжелораненых нет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Севастополе столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили 14 человек.
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