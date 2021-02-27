«Пусть сидят»: в Федерации дзюдо отреагировали на драку в Дагестане

https://static.news.ru/photo/80b44466-79c3-11eb-a060-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Мой Дербент 24/vk.com

Председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов прокомментировал массовую драку на первенстве в Каспийске. По его словам, сейчас виновные задержаны.

Он отметил, что виновных нашли очень быстро.

Мы моментально разобрались, вызвали полицию, виновных нашли, посадили. Их забрали в обезьянник — пусть сидят. В обезьяннике им, в общем-то, и место. Ничего страшного нет, в Дагестане всё под контролем, — сказал он журналистам 5-tv.ru.

Магомедов отметил, что на месте был министр спорта республики, который говорил с президентом Федерации дзюдо.

Подробностей не знаю, но этот вопрос незамеченным не остался. Очень жёстко здесь — и тренеры вылетают с работы, не только спортсмены. На два года вылетают. Ничего хорошего не случилось, но это обычное спортивное явление, — добавил он.

Вице-президент организации Заур Расулов подтвердил, что по факту случившегося начала работу специальная комиссия с участием «ответственных людей». По его словам, спортсмены не виноваты в произошедшем. Однако комиссия просмотрит записи с камер и примет дисциплинарные меры, если выяснится, что кто-то из бойцов несёт ответственность за случившееся.

Как писал NEWS.ru, 27 февраля первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, проходившее во Дворце спорта имени Али Алиева, пришлось прервать из-за массовой драки.

На церемонии открытия первенства присутствовали многие титулованные спортсмены. Среди них были многократный призёр международных соревнований, заслуженный мастер спорта Кирилл Денисов и призёр чемпионата мира Магомед Джафаров.