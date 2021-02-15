Провал или успех: как прошли акции протеста 14 февраля

Анонсированная сторонниками оппозиционера Алексея Навального акция ко Дню святого Валентина прошла довольно мирно. Хоть чиновники разных уровней по традиции негативно отреагировали на планы оппозиции, по сравнению с предыдущими уличными мобилизациями флешмоб с фонариками, а также сопутствующие выступления в этот день не завершились многочисленными задержаниями. Однако в ряде регионов конфликты с силовиками, административные дела и скандальные истории всё же имели место. NEWS.ru выяснил, как в России прошёл политический уик-энд влюблённых и несогласных, а также как к нему готовились.

Шостакович против Толстого

Вскоре после того, как глава штабов Алексея Навального Леонид Волков предложил россиянам устроить 14 февраля акцию «Любовь сильнее страха», МВД, Генпрокуратура и СК распространили предостережения об ответственности за участие в несогласованных с властями мероприятиях. Депутат Госдумы Юрий Швыдкин даже не исключил , что властям придётся придумать новые санкции против населения, поскольку «данная ситуация требует ревизирования и, возможно, внесения каких-либо инициатив в этом вопросе: либо по административной, либо по законодательной линии».

Наиболее резонансным стало выступление вице-спикера Госдумы единоросса Петра Толстого, по мнению которого, акция 14 февраля — «это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации». Историк Лев Лурье пояснил , что использованная парламентарием аналогия базируется на городской легенде, изложенной в романе Германа Матвеева «Тарантул», на основе которого был снят популярный детский фильм «Зелёные цепочки». По сюжету юные герои помогают контрразведке в поисках диверсантов, наводящих светом самолёты люфтваффе на оборонные объекты, но в реальности подобных случаев не было, подчёркивает Лурье.

Московский журналист и блогер Самсон Шоладеми также раскритиковал Толстого, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны была популярна «Песня о фонариках» на стихи Михаила Светлова и музыку Дмитрия Шостаковича. Она воспевала добровольцев, которые дежурили на крышах домов во время налётов вражеской авиации, дезориентируя светом карманных «светильников» нацистских лётчиков.

Не остался в стороне и Роскомнадзор. Ведомство потребовало от ряда СМИ удалить публикации о предстоящих акциях. Чиновникам не понравилось, что в некоторых журналистских материалах имеется информация «с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях».

ТАСС и РИА Новости со ссылками на анонимные источники утверждали, что исламские фундаменталисты якобы готовят боевиков для совершения в разных городах России терактов в местах проведения уличных акций.

На региональном уровне известность приобрели предостережения силовиков в Красноярске, выписанные местным оппозиционерам и журналистам, в которых выход во дворы с фонариками фактически приравняли к экстремистской деятельности. Похожий документ вручили сотрудникам штабов Навального в Томске и других городах. В Челябинске силовики устроили обыск в офисе у сторонников оппозиционера.

В Брянске студентам местного университета, проживающим в общежитии, рекомендовали не пользоваться осветительными приборами и стараться не покидать место проживания.

В некоторых городах местные власти пытались брать инициативу на себя и устраивали похожие по форме мероприятия, но без протестной политической составляющей. Например, во Владивостоке анонсировали акцию «Любовь сильнее», в рамках которой планировался «запуск фонариков по семи точкам в краевой столице».

Феминистки и провокаторы

Кадр из видео/sotavision/youtube.com

Столичные феминистки до флешмоба с фонариками заявили о том, что 14 февраля намерены выстроиться в цепь солидарности в поддержку Юлии Навальной, Юлии Цветковой, Анастасии Шевченко и «других женщин, преследуемых за их политическую позицию и активизм». В этой акции приняли участие до 500 человек, в целом она прошла без инцидентов, если не считать визита провокаторов, одетых в форму военнослужащих НАТО, а также представителей националистической группировки SERB, известной своими выходками против оппозиционеров.

В преддверии мероприятия соратники ультраправого деятеля Владислава Позднякова, известного как создатель группировки «Мужское государство», опубликовали личные данные участников инициативы «СоцФемАльтернатива».

Угрозы насилия и сообщения о попытках взлома аккаунтов в соцсетях сейчас приходят в массовом порядке. На участниц и участников «СоцФемАльтернативы» заказывают кредитные карты Сбербанка, их пытаются зарегистрировать в десятках сервисов. Данных, которые «слили» поздняковцы, нет в открытом доступе, — заявляли феминистки.

Кроме того, в соцсетях появились ссылки на фейковую страницу фемактивистки Дарьи Серенко, на которой говорилось о якобы отмене акции с цепью солидарности в Москве. Сама девушка со своими родственниками также оказалась в базе данных с адресами феминисток, «слитых» в Telegram. В этой связи Серенко обратила внимание на то, что политика мессенджера для неё «остаётся загадкой: канал со „сливами“ личных данных силовиков они блокируют, а канал со „сливами“ личных данных активисток, женщин, девушек как был на плаву, так и остаётся».

Тунберг вместо Навального

Из Казани приходили сообщения о том, что председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов якобы потребовал от руководства управляющих компаний «вычислить всех», кто будет «включать во дворах телефонные фонарики». В мэрии столицы Татарстана это назвали фейком.

Кадр из видео/БИЗНЕС Online/youtube.com

Между тем Казань оказалась одним из немногих городов, где 14 февраля оппозиционерам разрешили провести санкционированный митинг против политических репрессий. Как рассказывают в организации «Социалистическая альтернатива», несмотря на официальное разрешение, силовики не пропускали в «загончик» больше 200 человек, в результате люди собирались вокруг ограды. Кроме того, эта акция завершилась задержаниями девяти человек. Силовикам якобы не понравился транспарант феминисток о женской забастовке 5 марта. В результате на троих из задержанных составили административные протоколы: двух активисток оштрафовали на 10 тысяч рублей каждую, ещё одного молодого человека оставили в отделе полиции, а 15 февраля арестовали на семь суток.

В день всероссийского флешмоба силовики проявили интерес к сопредседателю профсоюза медработников «Действие» Андрю Коновалу. Как рассказал сам профлидер, его вместе с супругой и ребёнком остановили полицейские на одной из станций московского метро, когда они направлялись на день рождения к товарищу. В качестве причины те указали, что активист якобы находится в розыске за вандализм, но после проверки его отпустили.

Полагаю, что всё это проявление нервозности властей в связи с объявленной на сегодняшний вечер «акцией фонариков». Думаю, что всем лидерам мнений, общественным деятелям, кто просто даже не кричит «ура правительству», сегодня лучше поостеречься в общественных местах, где есть люди в форме, — написал сразу после инцидента Андрей Коновал.

В Новосибирске, по данным «ОВД-Инфо», двух девушек задержали на одиночных пикетах в поддержку Алексея Навального, но после этого отпустили без протоколов.

В Липецке одного молодого человека также отвели в участок во время вечернего флешмоба. По данным очевидца, силовики объяснили свои действия тем, что задержанный горожанин с включённым фонариком телефона якобы подходил под ориентировку на мошенников, которые «ходят по квартирам, представляются сотрудниками какими-то». Вскоре его отпустили без составления протоколов.

В Симферополе силовиков заинтересовали пять человек, часть из которых гуляли по центру города без осветительных приборов. Четверых из них сфотографировали в отделе, а также сняли отпечатки пальцев. Всех их отпустили без составления протоколов.

В Москве одного человека задержали за расклейку листовок с анонсами акции «Любовь сильнее страха» и оставили до суда на ночь в ОВД. Ещё двух человек остановили на выходе из метро с фонариками, но вскоре отпустили. В районе Южное Чертаново прошло небольшое шествие, которое полиция собиралась разогнать, но не успела.

По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях 14 февраля в России задержали 20 человек.

Политическая акция в День святого Валентина не обошлась и без курьёзов. Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разместил на своей странице в Instagram три фотоснимка с зимними пейзажами, сопроводив их подписью «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег». На каждой из фотографий присутствовали включённые уличные фонари.

Позднее экс-президент и бывший премьер-министр заявил, что своим постом выступил «в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты [Тунберг]».

Между хайпом и провалом

Как считает блогер и публицист Павел Пряников, акция 14 февраля «провалилась». Во время протестов он лично ходил по центру Москвы и не заметил многочисленных толп людей с включёнными фонариками. В нестоличной России, по его словам, «тоже провал», где на улицах не было «даже не 0,1-0,5% населения городов, которые выходили на уличный протест».

При минимуме угрозы 3–5% хотя бы должно выходить. То есть на стандартный советский дом в 100–200 квартир с 300–600 жильцами — 10–30 человек. Но даже десятых долей процента нет. Я сразу, в момент объявления акции Волковым, сделал прогноз, что она провалится. Потому что это уход в карнавализм. Люди старше 35 лет, тем более 45–50, не ударятся в такой инфантилизм, просто не пересилят себя. Павел Пряников публицист публицист

Он прогнозирует, что в перспективе «протест станет совсем профессиональным для тех, у кого это — работа».

Политолог Александр Кынев считает, что акция с фонарями «изначально носила информационную задачу», которая «была выполнена ещё до её проведения».

С точки зрения информационной власть распиарила эту акцию своей реакцией так, как организаторы сами не распиарили бы никогда. Если бы власть не обращала никакого внимания на эту акцию, то это был бы провал, а успех произошёл за счёт неадекватной истерической реакции и создания вокруг этого хайпа. Ведь смысл любой акции, чтобы о ней узнали. И эта задача выполнена. Александр Кынев политолог политолог

Он считает, что Алексей Навальный «неудачно выбрал» время возвращения на родину. Политолог полагает, что делать это стоило «в конце весны или летом — в разгар избирательной кампании [по выборам в Госдуму]». В связи с этим он предполагает, что «каких-то массовых акций ждать не стоит, если не произойдут экстраординарные события».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.