Пропавшая в Волгоградской области девочка найдена мёртвой

https://static.news.ru/photo/e8862058-1f7a-11eb-9a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десятилетняя девочка, пропавшая накануне в Волгоградской области, найдена мёртвой в лесополосе в нескольких километрах от дома. По подозрению в убийстве задержан знакомый её матери.

Мужчина под давлением улик и доказательств сознался в совершении преступления. Он показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тело девочки, которая, по предварительным данным, была задушена.

СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого. Ранее мужчина уже был судим.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства убийства и его мотив, сообщается на сайте ведомства.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл в хуторе Поднижнем. Мать девочки сообщила в полицию о её пропаже в ночь на 5 ноября. К поискам ребёнка были привлечены сотрудники соседних отделов МВД, а также волонтёры.