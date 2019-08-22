https://static.news.ru/photo/699c805e-c4ca-11e9-a6bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Более 4000 физических, должностных и юридических лиц привлекли в России к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Их выявили работники прокуратуры.

В основном нарушения связаны с незаконным трудоустройством бывших государственных или муниципальных служащих в коммерческие и иные организации после их увольнения со службы. Достаточно часто прокурорами выявляются незаконные вознаграждения от имени юридического лица.

Например, органы прокуратуры Рязанской области установили, что директор строительной компании организовывал туристические поездки для главного архитектора Рязани в Таиланд, Малайзию и Турцию за покровительство. Юридическое лицо оштрафовано на 2 млн рублей, — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

В целом, сумма наложенных за административные правонарушения коррупционной направленности штрафов превысила 580 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что в офисе украинского президента Владимира Зеленского решили подготовить проекты законов, которые предусматривают вознаграждение разоблачителям коррупции в размере 10% от суммы взятки.