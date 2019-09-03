https://static.news.ru/photo/3f1213f4-ce5b-11e9-92d4-fa163e074e61_660.jpg Су-25УБ Фото: Сергей Булкин/News.ru

После крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку соблюдения правил полётов.

Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полётов и подготовки к ним по факту падения самолёта Су-25 в Ставропольском крае, — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Как писал News.ru, штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолёт выполнял полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности в 38 км от Будённовска. При крушении он взорвался, разрушений на земле нет. Лётчикам удалось катапультироваться. Рядом с местом ЧП обнаружены парашюты. Поиски пилотов продолжаются.