Профессора СПбГУ нашли мёртвым в своей квартире

https://static.news.ru/photo/678a7456-268a-11eb-9cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: SaintPetersburgStateUniversity/facebook.com

Преподаватель СПбГУ найден мёртвым в собственной квартире в Петербурге, рядом с ним найдены предсмертные записки и пистолет ТТ.

Тело преподавателя СПбГУ, рядом с которым обнаружили пистолет ТТ, найдено в квартире на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. Его обнаружила супруга мужчины, которая вернулась с прогулки с собакой, — приводит РИА Новости слова собеседника в силовых структурах Петербурга.

Он добавил, что на месте также были обнаружены две предсмертные записки и гильзы. У оружия номер был спилен.

По предварительной информации, профессор имел онкологическое заболевание.

Как сообщал NEWS.ru, в новосибирской больнице 10 ноября совершила суицид 38-летняя бывшая волейболистка. Её нашли рано утром, пациентка скончалась вечером того же дня. В октябре у женщины диагностировали миелобластный лейкоз и коронавирусную пневмонию.

Также в середине октября стало известно о самоубийстве сотрудника Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Москве. Тело мужчины нашёл в здании ВУЗа другой сотрудник учебного заведения.