Профессора СПбГУ нашли мёртвым в своей квартире

Преподаватель СПбГУ найден мёртвым в собственной квартире в Петербурге, рядом с ним найдены предсмертные записки и пистолет ТТ.
Тело преподавателя СПбГУ, рядом с которым обнаружили пистолет ТТ, найдено в квартире на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. Его обнаружила супруга мужчины, которая вернулась с прогулки с собакой, — приводит РИА Новости слова собеседника в силовых структурах Петербурга.
Он добавил, что на месте также были обнаружены две предсмертные записки и гильзы. У оружия номер был спилен.
По предварительной информации, профессор имел онкологическое заболевание.
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