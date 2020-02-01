https://static.news.ru/photo/14ebe88c-4540-11ea-b4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Пробка из машин дальнобойщиков стоит вторые сутки стоят на Военно-Грузинской дороге у посёлка Жинвали. Сильные снегопады и опасность схода лавин затрудняет движение.

Колонна из трейлеров и грузовиков растянулась на три километра. К застрявшим на дороге водителям уже приходили представители местных властей, они привезли горячую еду и предоставили прогноз о ситуации на Крестовом перевал е, пишет Интерфакс.

Власти намерены начать расчистку дорог от снега сразу, как пройдт опасность лавин. После этого движение сразу возобновится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии, на острове Хоккайдо, сошла лавина, под снежной массой оказались восемь граждан Франции. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте Томаму.