Пробка из машин дальнобойщиков стоит вторые сутки стоят на Военно-Грузинской дороге у посёлка Жинвали. Сильные снегопады и опасность схода лавин затрудняет движение.
Колонна из трейлеров и грузовиков растянулась на три километра. К застрявшим на дороге водителям уже приходили представители местных властей, они привезли горячую еду и предоставили прогноз о ситуации на Крестовом перевал
Власти намерены начать расчистку дорог от снега сразу, как пройдт опасность лавин. После этого движение сразу возобновится.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии, на острове Хоккайдо, сошла лавина, под снежной массой оказались восемь граждан Франции. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте Томаму.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен