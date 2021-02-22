Причиной вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре стала поломка редуктора

https://static.news.ru/photo/a454cc9e-7674-11eb-ae25-96000091f725_660.jpg Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Норильск Авиа» совершил вынужденную посадку на Таймыре связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора. Об этом рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Вертолёт совершал рейс по маршруту Дудинка — Усть-Авам. На его борту находились три члена экипажа и 16 пассажиров. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку на Чукотке. Причиной тому стало падение уровня масла в двигателе. На борту воздушного судна находились три человека. Никто из них не пострадал.

В американском городе Мендон (штат Нью-Йорк) разбился военный вертолёт. По словам очевидцев, перед катастрофой он летел очень низко, а после падения загорелся. В результате инцидента погибли три человека.