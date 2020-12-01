При пожаре в «мусорной квартире» в Петербурге погиб человек

https://static.news.ru/photo/bd95b354-346a-11eb-b892-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs_st.peterburg

В центре Санкт-Петербурге при пожаре в квартире обнаружено тело погибшего. Его личность устанавливается.

Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.

Причины пожара выясняются, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Днём ранее при пожаре в Санкт-Петербурга также погиб человек. По данным МЧС, огонь охватил две комнаты и коридор трёхкомнатной квартиры по улице Громова. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Проживающий в квартире мужчина 1970 года рождения погиб. С балкона четвёртого этажа пожарные эвакуировали женщину. 20 жильцов дома вывели на улицу по маршевой лестнице.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в Новосибирске. В двухэтажной подвальной гостинице загорелась сауна. Девушка 1994 года рождения находилась на втором этаже здания, но спустилась в парильную, чтобы помочь выбраться застрявшим там людям, где задохнулась. Её тело без признаков жизни позднее было обнаружено спасателями.