По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, уточняет News24. На место были отправлены два вертолёта, однако они не смогли приземлиться в той местности из-за растительности.

VIDEO | Eastern Cape bus accident which claimed the lives of 10 people, mostly pensioners. Video courtesy EC Health Department #sabcnews pic.twitter.com/Mgjq1Uph7k