Преподаватель МГЛУ пострадала в результате ДТП на Остоженке

https://static.news.ru/photo/941bbad6-fc26-11ea-b921-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова подверглась госпитализации в Первую городскую больницу после ДТП на Остоженке, следует из сообщения учебного заведения.

В учреждении отметили, что не располагают данными о состоянии женщины. Известно, что Тухтарова является старшим преподавателем кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук, уточняет РИА Новости.

Автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись у дома 47 по улице Остоженка в центре Москвы. В результате внедорожник выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, а затем влетел в стену дома. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что виновником аварии оказался водитель Infiniti. По данным департамента транспорта столицы, он проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП. За рулём элитной иномарки был рэпер Эльмин Гулиев, известный как Эллей.