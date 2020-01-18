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Пожар в ресторане Самары «Золотая Пагода» на площади 900 квадратных метров локализован.

Локализация в 21.43 (20.43 по московскому времени. — NEWS.ru), — цитирует РИА Новости сообщение регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что обрушения в здании не произошло. Причина пожара будет установлена после полной ликвидации возгорания и разбора конструкций.

Ранее NEWS.ru писал, что на крыше самарского ресторана «Золотая Пагода» начался пожар. Находящиеся в здании люди самостоятельно эвакуировались из помещения до прибытия спасателей. Никто не пострадал. В тушении огня задействованы 72 человека и 18 единиц техники.