Пожар возник в магазине на первом этаже жилого дома в Москве

В Москве в магазине, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома, произошёл пожар. В подъезде возникло сильное задымление, в результате пожарные спасли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы столичного ГУ МЧС России.
Инцидент
В ходе проведения разведки и тушения огня из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе один ребёнок.
В настоящее время устанавливается, что именно горит и какова площадь пожара.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее NEWS.ru писал, что в пожаре на западе Москвы погиб один человек.