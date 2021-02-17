Пожар возник в магазине на первом этаже жилого дома в Москве

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

В Москве в магазине, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома, произошёл пожар. В подъезде возникло сильное задымление, в результате пожарные спасли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы столичного ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл в Севастопольском проезде. По прибытии на место происшествия пожарные зафиксировали густой дым, который шёл с первого этажа из помещения, предназначенного под магазин.

В ходе проведения разведки и тушения огня из здания были эвакуированы 13 человек, в том числе один ребёнок.

В настоящее время устанавливается, что именно горит и какова площадь пожара.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что в пожаре на западе Москвы погиб один человек.