В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Москве

https://static.news.ru/photo/e192c004-a73d-11ea-9bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Кустарное производство пиротехники могло стать причиной пожара и взрыва в квартире дома на Дорожной улице в Москве, заявил глава столичного ГУ МЧС России Сергей Желтов. По его словам, взрывоопасными изделиями занимался один из пострадавших.

Он добавил, что из горевшего помещения на четвёртом этаже удалось спасти одного человека. Ещё семерых вывели на улицу с верхних этажей, пишет ТАСС. Жертвой ЧП стал один человек.

О пожаре стало известно 5 июня 2020 года. Его площадь составила около 30 квадратных метров. Взрывной волной выбило окна на 4-м и 5-м этажах девятиэтажки.

Специалисты установят химический состав пиротехнических изделий, а также проверят состояние несущих конструкций здания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в квартире, в которой произошло ЧП, жили отец и сын. Они имели натянутые отношения.

В момент происшествия отец смотрел телевизор и услышал звуки взрыва из кухни. Он побежал на крики о помощи и увидел сына под завалами.