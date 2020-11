Пожар охватил построенную в 1670 году мечеть в Стамбуле

В тушении возгорания принимает участие большое количество пожарных расчётов. Причины случившегося пока не уточняются, однако газета Sabah сообщает о серьёзном ущербе исторической постройке.

Расположенная на берегу пролива Босфор и практически полностью возведённая из дерева мечеть Ваникёй была построена в 1670 году. До сегодняшнего дня она была открыта для совершения поклонений.