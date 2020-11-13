Пожар охватил построенную в 1670 году мечеть в Стамбуле

Крупный пожар начался в старинной стамбульской мечети Ваникёй, которая находится в районе Ускюдар.
В тушении возгорания принимает участие большое количество пожарных расчётов. Причины случившегося пока не уточняются, однако газета Sabah
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Расположенная на берегу пролива Босфор и практически полностью возведённая из дерева мечеть Ваникёй была построена в 1670 году. До сегодняшнего дня она была открыта для совершения поклонений.
Top urgent:— TÃ¼rk KalkanÄ± (@sharpsword932)
Fire in ÃengelkÃ¶y, Istanbul! Teams intervene in the fire that broke out in the historical VanikÃ¶y Mosque.
https://t.co/8m1ltfAjFP November 15, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что не менее шести человек стали жертвами пожара, произошедшего в деревне аш-Шейх Ибада в Египте. Возгорание в провинции Эль-Минья произошло из-за взрыва канистры для бензина в одном из домов.