Пожар охватил построенную в 1670 году мечеть в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/945844f6-2741-11eb-b81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: aksutv/twitter.com

Крупный пожар начался в старинной стамбульской мечети Ваникёй, которая находится в районе Ускюдар.

В тушении возгорания принимает участие большое количество пожарных расчётов. Причины случившегося пока не уточняются, однако газета Sabah сообщает о серьёзном ущербе исторической постройке.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDailySabah%2Fstatus%2F1327955778263801861&widget=Tweet

Расположенная на берегу пролива Босфор и практически полностью возведённая из дерева мечеть Ваникёй была построена в 1670 году. До сегодняшнего дня она была открыта для совершения поклонений.

Top urgent:

Fire in ÃengelkÃ¶y, Istanbul! Teams intervene in the fire that broke out in the historical VanikÃ¶y Mosque. https://t.co/8m1ltfAjFP — TÃ¼rk KalkanÄ± (@sharpsword932) November 15, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что не менее шести человек стали жертвами пожара, произошедшего в деревне аш-Шейх Ибада в Египте. Возгорание в провинции Эль-Минья произошло из-за взрыва канистры для бензина в одном из домов.