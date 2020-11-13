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Пожар охватил построенную в 1670 году мечеть в Стамбуле

15:47, 15 ноября 2020 234
Фото: aksutv/twitter.com

Крупный пожар начался в старинной стамбульской мечети Ваникёй, которая находится в районе Ускюдар.

В тушении возгорания принимает участие большое количество пожарных расчётов. Причины случившегося пока не уточняются, однако газета Sabah сообщает о серьёзном ущербе исторической постройке.

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Расположенная на берегу пролива Босфор и практически полностью возведённая из дерева мечеть Ваникёй была построена в 1670 году. До сегодняшнего дня она была открыта для совершения поклонений.

Ранее NEWS.ru писал, что не менее шести человек стали жертвами пожара, произошедшего в деревне аш-Шейх Ибада в Египте. Возгорание в провинции Эль-Минья произошло из-за взрыва канистры для бензина в одном из домов.

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