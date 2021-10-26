Пожар начался в торговом центре на юго-западе Москвы

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В Ханты-Мансийске задержали бывшего начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ) Министерства финансов по Югре Юрия Чекина. Мужчину обвиняют в организации убийства в 2000 году прокурора округа Юрия Бедерина, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Чекин более 20 лет находился в розыске. По данным следствия, в 1993 году, находясь в должности главного контролёра-ревизора КРУ Минфина России по региону, он похитил через подконтрольный ему кооператив у...