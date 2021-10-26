Пожар начался в торговом центре на юго-западе Москвы

В Москве начался пожар в торговом центре на улице Гарибальди. В настоящее время происходит эвакуация людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
По улице Гарибальди, дом 6, в ТЦ начался пожар. Людей в целях безопасности эвакуируют, —
сообщилсобеседник агентства.
При этом площадь возгорания не уточняется.
По имеющимся данным, с крыши торгового центра идёт густой серый дым. Очевидцы наблюдали выброс пламени.
В настоящее время на месте происшествия работают 15 пожарных расчётов. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее взрыв газа произошёл в жилом доме в Балтийске Калининградской области. После этого в здании начался пожар.