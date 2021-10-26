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Пожар начался в торговом центре на юго-западе Москвы

21:59, 26 октября 2021
Пожар начался в торговом центре на юго-западе Москвы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве начался пожар в торговом центре на улице Гарибальди. В настоящее время происходит эвакуация людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

По улице Гарибальди, дом 6, в ТЦ начался пожар. Людей в целях безопасности эвакуируют, — сообщил собеседник агентства.

При этом площадь возгорания не уточняется.

По имеющимся данным, с крыши торгового центра идёт густой серый дым. Очевидцы наблюдали выброс пламени.

В настоящее время на месте происшествия работают 15 пожарных расчётов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее взрыв газа произошёл в жилом доме в Балтийске Калининградской области. После этого в здании начался пожар.

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