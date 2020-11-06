Пожар на территории бывшего завода ЖБИ потушен в Москве

https://static.news.ru/photo/f90888ba-206c-11eb-ac8d-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожарные справились с огнём на территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке Москвы. Пламя тушили с соблюдением повышенных мер безопасности, так как в здании могли быть старые газовые баллоны.

Возгорание произошло по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. По предварительным данным, на территории завода загорелся мусор, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Площадь пожара составила порядка 500 кв.м.

Из-за пожара произошло частичное обрушение здания на площади 15 кв.м. Информации о пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экстренные службы получили сообщение о возгорании на территории завода в 20:04. Изначальная площадь возгорания составляла 200 кв.м.