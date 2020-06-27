Появилось видео несанкционированного сброса отходов «Норникеля» в тундру

https://static.news.ru/photo/a39f46a8-b919-11ea-995a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Новая газета» опубликовала видео несанкционированного сброса отходов из хвостохранилища Талнахской горно-обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю», в тундру. Перекачку стоков в реку обнаружили журналисты совместно с активистами «Гринпис» и вызвали на место ЧП правоохранительные органы.

По данным издания, в речку Хараелах (которая попадает в озеро Пясино, пострадавшее месяц назад от разлива дизельного топлива) сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами.

Ещё до приезда правоохранительных органов на место ЧП прибыла служба безопасности «Норникеля» и выключила станцию, перекачивающую отходы. Позже прибыли рабочие предприятия и занялись демонтажем труб.

Представителям власти всё же удалось организовать работу на территории ЧП. Эксперты Росприроднадзора, сообщает ТАСС, организовали забор проб в трёх точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской. Полицейские зафиксировали наличие на местности мобильной насосной станции с двумя подсоединёнными резиновыми трубопроводами. Судя по внешним признакам, перекачка шла длительное время, говорят стражи порядка.

Представители правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. В полиции подчёркивают, что угрозы попадания вредных веществ в систему водоснабжения Норильска нет.

Прокуратура вызвала на место ЧП представителей Следственного комитета и планирует начать съемку с дрона для оценки масштабов загрязнения.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Всё случилось 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли, писал NEWS.ru.