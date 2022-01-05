Появились результаты поиска взрывных устройств в ТЦ Москвы и области

В результате проверки всех якобы заминированных торговых центров и аэропортов Москвы и Московской области взрывных устройств не обнаружено, сообщили ТАСС источники в экстренных службах.

Каких-либо взрывных устройств в аэропортах и торговых центрах на территории Москвы и Подмосковья не обнаружено, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы поступили анонимные звонки о минировании всех торговых центров и аэропортов Москвы и Московской области. В результате часть ТЦ столицы были эвакуированы. Так, стало известно об эвакуации 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина. Также сообщалось об эвакуации ТЦ «Шоколад».

Ранее стало известно, что в Новосибирске эвакуировали торговые центры после сообщений о минировании.