Появились последние кадры с погибшим главой МЧС Зиничевым

Появились одни из последних кадров с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Видео было снято меньше суток назад на учениях в Красноярском крае, отмечает РИА Новости.

Фото с места учений также опубликовал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Евгений Зиничев сорвался со скалы, спасая человека на межведомственных учениях. Как отмечает Telegram-канал Mash, свидетелями произошедшего стали члены съёмочной группы RT. По словам главреда канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором, который поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев бросился в воду, но разбился о выступ.

Их экстренно госпитализировали на вертолёте, но оба скончались, не долетев до больницы. Зиничеву было 55 лет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о гибели Зиничева. Он был личным адъютантом президента с 2006 по 2015 год. До этого Зиничев служил в КГБ и ФСБ. МЧС он возглавил в мае 2018 года.