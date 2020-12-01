«Поволжский маньяк» рассказал, что толкнуло его на убийства пожилых женщин

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Задержанный в Татарстане «поволжский маньяк», обвиняющийся в убийствах пожилых женщин, рассказал, что толкнуло его на преступления. Он заявил, что пошёл на это из-за бедственного положения и нищеты.

Преступления совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, на Урале и в Поволжье. Сообщается, что обвиняемый Радик Тагиров является убийцей 32 человек. На допросе он заявил, что на первое убийство пошёл спонтанно, соблазнившись возможностью получить «лёгкие деньги». По его словам, он был голоден и жил на улице.

Он выбирал жертвы среди посетительниц рынков и магазинов, выслеживал их и старался попасть в квартиры.

Представлялся сотрудником управляющей компании, чистящей вентиляционной шахты, — рассказал Тагиров на допросе, видеозапись которого опубликована на сайте телеканала НТВ.

Обвиняемый душил женщин. По его словам, такой способ убийства казался ему наиболее гуманным и безболезненным для жертв. Затем он похищал драгоценности и личные вещи убитых.

В последнее время Тагиров, по данным следствия, имел средства к существованию — он работал слесарем. Отмечается, что в 2009 году он был судим за кражу.

Ранее NEWS.ru писал, каким образом удалось задержать «поволжского маньяка». Поймать преступника полиция Татарстана смогла по наводке из федерального центра.