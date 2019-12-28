https://static.news.ru/photo/24d28ad0-2984-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все дети, пострадавшие при крушении самолёта Fokker-100 в аэропорту Алма-Аты, переведены из реанимации в профильные отделения. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

В пресс-службе управления напомнили, что с места аварии в Центр детской неотложной медицинской помощи были доставлены девять детей, в том числе трое в возрасте менее одного года.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт компании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Из расшифровки последних переговоров пилотов с диспетчерами следует , что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, а также сотрудники нидерландской компании Fokker Technologies, писал NEWS.ru.