После пожара с тремя погибшими под Новосибирском возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

По факту пожар в Новосибирской области, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), - передаёт её слова ТАСС.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье. 21 марта, в селе Шарчино. Пожар возник в частном жилом доме. В ходе тушения были найдены тела трёх мужчин. В одном из них опознали хозяина дома. Личности двух других устанавливаются. Также выясняются причины происшествия.

По предварительной версии, огонь возник в результате неосторожного обращения с огнём при курении.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Химках произошёл крупный пожар на стекольном заводе. Площадь возгорания составила 750 кв. м.