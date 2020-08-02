После драки десантников с правоохранителями задержали четырёх человек

https://static.news.ru/photo/4b3e92fa-d4dc-11ea-9fc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате конфликта сотрудников правоохранительных органов с бывшими десантниками в московском парке Горького, переросшего в драку, пострадал один росгвардеец.

Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомлённый источник. Собеседник агентства также сообщил, что правоохранители задержали четырёх человек, причастных к инциденту. Он отметил, что конфликт начался после того, как бывших десантников попросили вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая прохожим.

По данным другого источника, непосредственно в драке участвовали сотрудники ОМОН, а пострадавший росгвардеец стоял в оцеплении. Серьёзных травм он не получил.

Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи.

2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.