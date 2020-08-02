После драки десантников с правоохранителями задержали четырёх человек

В результате конфликта сотрудников правоохранительных органов с бывшими десантниками в московском парке Горького, переросшего в драку, пострадал один росгвардеец.
Об этом «Интерфаксу»
По данным другого источника, непосредственно в драке участвовали сотрудники ОМОН, а пострадавший росгвардеец стоял в оцеплении. Серьёзных травм он не получил.
Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи.
2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.
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