Помощник лидера Азербайджана назвал тип ракет, которыми атакована Гянджа

https://static.news.ru/photo/2751958a-1006-11eb-8648-fa163e074e61_660.jpg Фото: HikmetHajiyev/twitter.com

Ракеты, выпущенные в Гянджу, согласно ANAMA (Национальное агентство по очистке территорий от мин) представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету 8К-14 (Р-17), входящую в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус», сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Данная ракета известна под кодовой классификацией Минобороны США и блока НАТО, где её назвали SS-1c Scud B.

Об этом свидетельствуют осколки из зоны удара. Нацеливание ракеты SCUD на густонаселённую мирными жителями местность демонстрирует полную аморальность и шизофреническое мышление военных лидеров Армении, — написал Гаджиев в своём Twitter.

According to ANAMA missiles fired to Ganja is SCUD/Elbrus Operative-Tactical Ballistic Missile. Fragments from the impact zone prove it. Targeting SCUD missile against densely populated civilians shows complete immorality and schizophrenic mindset of Armenia's pol-mil leaders pic.twitter.com/zXGbKmyvzS — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Власти Азербайджана в ночь на 17 октября сообщили о ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа армией Армении, есть жертвы и раненые среди мирного населения, разрушены жилые дома. Около 01:00 по местному времени в городе Гянджа раздались сильные взрывы, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.