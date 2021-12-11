В Санкт-Петербурге таксист зарезал пассажира

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту нападения таксиста на своих пассажиров. Инцидент произошёл в Московском район города. Водитель из-за возникшей ссоры зарезал одного человека и ранил второго, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проводится проверка, направленная на установление деталей произошедшего и розыск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении.

По одной из версий, вечером 10 декабря 27-летний таксист подвёз двух мужчин. Они направлялись в магазин на улице Ленсовета и оба находились в нетрезвом состоянии. В дороге между пассажирами и водителем произошёл конфликт. Когда мужчины вышли из машины, таксист также вышел и набросился на них с ножом, после чего скрылся на том же автомобиле.

Один из раненых позднее скончался в больнице, другой находится в тяжёлом состоянии. Водителя разыскивают.

Ранее подобный случай произошёл в подмосковном Сергиевом Посаде, где водитель такси в ходе конфликта избил 37-летнего пассажира, нанеся ему несколько тяжёлых ран. Затем он несколько раз выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия. Пассажир находится в больнице, таксист задержан.